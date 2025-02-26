في اليوم الـ 315 للعدوان… شهداء وجرحى في قصف الاحتلال مناطق متفرقة من قطاع غزة

القدس المحتلة-سانا

استشهد وأصيب عدد من الفلسطينيين صباح اليوم جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي المتواصل لليوم الـ 315 على قطاع غزة المنكوب.

وأفادت وكالة وفا الفلسطينية باستشهاد 10 فلسطينيين وإصابة آخرين جراء قصف طيران الاحتلال مناطق متفرقة في القطاع منها منطقة الزوايدة ومخيمي البريج والنصيرات وسط القطاع، كما استشهد شاب وأصيب آخرون بعد قصف الاحتلال منزلاً في منطقة السرايا غرب مدينة غزة.

وفي جنوب القطاع استشهد فلسطيني وأصيب آخرون جراء قصف طيران الاحتلال ومدفعيته المناطق الغربية من مدينة رفح.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت أمس ارتفاع عدد ضحايا حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال على القطاع منذ السابع من تشرين الأول الماضي إلى 40005 شهداء و92401 جريح.

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