التسويق الإلكتروني.. مفهومه ودوره الحيوي للشباب

دمشق-سانا‏

تخيل معي عالماً حيث يمكن للأفكار أن تنتشر بسرعة الضوء، هذا هو عالم التسويق ‌‏الإلكتروني الذي يعتبر ركيزة أساسية في عصرنا الرقمي المتطور.. ويُعرف ببساطة على ‏أنه استخدام التقنيات الرقمية والوسائل الإلكترونية للتواصل مع ‏الجمهور وتسويق ‏المنتجات والخدمات.‏

منح ارتفاع شرائح مستخدمي الإنترنت حول العالم فرصاً هائلة لأصحاب الأعمال ‏والمشاريع للاستثمار في حقل التسويق الإلكتروني الذي يعتبر من أهم اتجاهات زيادة ‏الدخل لدى الشباب في عصرنا الحالي، ولكن نجاحه يتطلب عدة عوامل وقواعد ‏يستحسن أخذها بعين الاعتبار.‏

وفي هذا الصدد تتباين آراء الشباب السوري حول تصورهم لمفهوم التسويق الإلكتروني، ‏فمنهم من يعتبره ضروريا ومنهم من يعتبره ثانوياً.

سانا الشبابية استطلعت آراء مجموعة ‏من الشباب في عدة محافظات حول الموضوع كما طرحته على متخصص في هذا المجال.‏

ففي دمشق وصفت شذى سعيد وهي تعمل بالتسويق الإلكتروني آلية العمل بهذا ‏المجال من خلال التبعية لشركة تسويق منتجات محددة وذلك عبر الانضمام ‏لمجموعات على وسائل التواصل الاجتماعي لها مدير ومشرفون يتم من خلالها طلب ‏السلعة من الزبون، مقترحة وجود نسبة محددة من التكاليف يلتزم بها كل المسوّقين.

ولفتت عفاف النابلسي إلى ميزة التسويق الإلكتروني لجهة التواصل بين كل الأطراف ‏واختصار جهد البحث عن القطعة المطلوبة وإمكانية التوصيل لكل مكان.‏

وأوضح شادي أن التسويق الإلكتروني مهم لجهة توفير فرص عمل للشباب لكنه يعاني ‏بعض الثغرات، منها ضعف المصداقية وجودة المنتج وآلية التعامل مع الزبون وعدم وجود ‏كفالة للمنتجات، مبيناً أنه اتبع عدة دورات في هذا المجال لكنه لم يباشر العمل به ‏بسبب ارتفاع عدد المسوقين بشكل لا يتناسب مع احتياجات سوق العمل.‏

ومن طرطوس قالت ساندرا حسن خريجة أدب انكليزي وتعمل في مجال التسويق ‏الإلكتروني العقاري عبر الفيسبوك: “اتبعت دورات تدريبية حول التسويق الإلكتروني ‏وحصلت على مهارات عن كيفية التواصل مع الزبون والإقناع وآلية تسويق المنتج بشكل ‏صحيح وإيصاله لأكبر عدد ممكن من الزبائن”، مضيفة: إن الاستمرار بهذا النوع من ‏التسويق يتطلب الحصول على ثقة الزبون من خلال المصداقية والشفافية لضمان ‏تواصله مرة ثانية.‏

وتجد الشابة غنى مردن أن التسويق الإلكتروني أسهم في شهرتها وتعريف الناس ‏بموهبتها بالرسم وتصنيع الإكسسوارات وزيادة متابعيها على صفحات التواصل ‏الإجتماعي، ما وفر لها فرصة عمل حقيقية لبيع منتجاتها، مبينة أن معلوماتها عن التسويق ‏الإلكتروني مبنية على اجتهاد شخصي يقوم على بناء جسور الثقة وتلبية احتياجات ‏المستهلك.‏

ويرجع المخرج المسرحي عصام علام عدم ثقته بالتسويق الإلكتروني إلى غياب ‏الهيكلية الموثوقة المعتمدة بهذا العمل الذي يحتاج بحسب رأيه لضوابط وأسس ومرجعيات ليكون عملاً ناجحاً، وقال: “في حال اعتماد التسويق الإلكتروني وفق ‏أسس واضحة تضمن حقوق جميع الأطراف سنصل إلى عمل احترافي مضمون، و‏خصوصاً مع وجود تجارب ناجحة لفعاليات تجارية عالمية أثبتت حضورها بهذا المجال ‏الذي يوفر الوقت والجهد وفرص العمل للشباب”. ‏

الشاعرة والأديبة أريج سعود تعمل في مجال التسويق الإلكتروني، قالت: “إن التسويق ‏الرقمي يحتاج لاتباع طرق عمل جديدة تخدم انتشار الخدمات المقدمة للجمهور ‏المستهدف عبر استغلال الوقت والجهد والعمل وكل ما يرتبط بالإنترنت وأجهزة ‏المحمول لتحقيق الانتشار وازدياد عدد الجمهور بهدف تحقيق مبيعات أعلى”.‏

وأضافت: كل ذلك يتطلب المصداقية في التواصل مع العملاء والخبرة في طرائق ‏التسويق للعلامة التجارية، داعية الشباب العاملين في هذا المجال إلى تطوير أنفسهم ‏لمواكبة التسارع الهائل في معطيات الأسواق وتنوعها اللامحدود مع امتلاك المهارات ‏والخبرات عبر التدريب المستمر ومعرفة آراء الجمهور حول الخدمة المقدمة والاستفادة ‏من التجارب الناجحة في هذا المجال.‏

ومن حمص رأى الشاب أحمد عثمان أن التسويق الإلكتروني أكثر رواجاً من التسويق ‏التقليدي، لما له من ميزات لجهة الوصول إلى أكبر شريحة من الجمهور بأقل ميزانية، ‏لكنه يتطلب خطة تسويقية كاملة تشمل طرق الإعلان وتقديم الخدمات. ‏

وأشارت الشابة يارا غنوم التي تعمل في مجال التسويق الإلكتروني إلى أنه يعتبر تجربة ‏ناجحة بالنسبة لها لكنها بذلت جهوداً كبيرة لفهم طريقة التسويق وعرض المنتجات ،‏مؤكدة أنه أصبح المحرك الأساسي لأي شركة والعامل الأهم في زيادة معدلات الشراء ‏من خلال استهداف المستهلكين بالمحتوى المرئي أو المكتوب.‏

ومن السويداء ذكرت الشابة سهر مرشد وتعمل في مجال التسويق الإلكتروني أنه يقوم على إيصال المنتجات أو الخدمات لشرائح مختلفة من الناس وهو وسيلة مساعدة ‏لدراسة متطلبات واحتياجات قطاع السوق، مؤكدة ضرورة دراسة هذا المجال جيداً ‏وتحديد التخصص المراد العمل به وتعلم مهاراته وتطبيق الدورات التدريبية وتنظيم العمل ‏مع مراجعة الأخطاء والتعلم منها.‏

وحسب المهندسة الشابة خزامى الشحف فإنها لن تعمل في هذا المجال كونه يتطلب ‏وقت فراغ ووجود شبكة إنترنت بشكل دائم، فيما بين الشاب مضر هنيدي أنه لم ‏يخضع لأي دورة في مجال التسويق الإلكتروني، لكن كانت له تجربة عبر نشر بعض ‏الإعلانات لدورات مسرح الطفل الخاصة لبعض المراكز بما يتوافق مع مجال عمله، ‏مبيناً أن العمل بهذا المجال يتطلب الوقت والتوجه للصفحات المهتمة بالمادة المراد ‏التعريف بها.‏

وأكدت الشابة هديل أبو رسلان أهمية هذا المجال في وقتنا الحالي كون السوشيال ‏ميديا باتت تدخل في كل مجالات الحياة، فيما بين الشاب سليمان المعاز أن التسويق ‏الإلكتروني أصبح لغة العصر وأهم وسيلة للتجارة والبيع المباشر.‏

بدوره عرف الباحث في مجال تنمية مواهب الشباب عبادة دعدوش التسويق الإلكتروني بأنه عملية تسويق المنتجات أو السلع والخدمات والتواصل مع ‏الجمهور من خلال الإنترنت، وتتضمن هذه العملية تقنيات مختلفة، كما يطلق على التسويق الإلكتروني العديد من المسميات مثل التسويق الرقمي أوالتسويق عبر شبكة الإنترنت.

وأجاب دعدوش عن سؤالنا.. ما أهمية ‏التسويق الإلكتروني خصوصا للشباب بقوله: “إن التسويق الإلكتروني والتفاعل على ‏منصات التواصل الاجتماعي هو لغة العصر والعملة المتداولة بين كل شرائح المجتمع ما ‏يتطلب من الشباب مواكبة هذا الأمر، لكن ضمن حدود وضوابط يستطيعون من خلالها ‏الوصول إلى أهدافهم وتحقيق دخل إضافي خصوصا بعد أن أصبح التسويق الإلكتروني مفتاحا رئيسياً لوصول الشركات وعمليات تسويقها”. ‏

‏وعند سؤالنا.. كيف يمكن للشباب أن يكونوا ناجحين في عالم التسويق الإلكتروني ‏أوضح دعدوش أن عليهم فهم وتحديد الجمهور المستهدف واحتياجاته لأن أهم خطوة لأي حملة تسويقية ناجحة هي فهم الجمهور المستهدف واحتياجاته، وعليهم كذلك الابتكار في ‏استخدام وسائل التواصل الاجتماعي واستغلالها بشكل أكثر إبداعاً للتفاعل مع ‏الجمهور وبناء علاقات قوية معه، كما عليهم استخدام البيانات لاتخاذ القرارات إذ يُعتبر تحليل ‏البيانات والإحصائيات جزءاً أساسياً من عملية التسويق الإلكتروني، حيث يمكن من خلالها قياس أداء الحملات وتحسينها بشكل مستمر.

وعن سؤالنا كيف يمكن للشباب امتلاك المعرفة والخبرة اللازمة في التسويق ‏الإلكتروني؟ أجاب دعدوش بأن ذلك يتم من خلال:

1 التغذية البصرية والسمعية: عبر مراقبة المسوقين وآليات التسويق الحديثة ومواكبة الأحداث والنشاطات على مستوى محلي وعالمي بشكل يغذي رؤية الشباب ويساعدهم في ابتكار وإبداع أساليب وطرق فعالة وناجحة.

2 التعلم المستمر: يجب على الشباب أن يكونوا على اطلاع دائم بأحدث اتجاهات التسويق الإلكتروني وممارساته.

3 التجربة العملية: من خلال المشاركة في مشاريع تسويقية فعلية، يمكن للشباب تعزيز مهاراتهم واكتساب الخبرة اللازمة.

4 الاستفادة من الموارد التعليمية: يمكن للشباب الاستفادة من استخدام الموارد التعليمية مثل الدورات عبر الإنترنت وورشات العمل لتوسيع معرفتهم ومهاراتهم.

وأجاب دعدوش عن سؤال كيف أبدأ في مجال التسويق الإلكتروني بقوله: إنه يجب على الشباب اتباع الخطوات التالية:

1- تحديد الهدف

2- تحديد الجمهور المستهدف

3- تحديد القنوات المناسبة

4- إعداد الخطة التسويقية

5- إنشاء المحتوى التسويقي

6- تحسين محركات البحث

7- الإعلانات

8- تحليل الأداء

واختتم دعدوش حديثه بالتأكيد على أنه بتبني هذه الاستراتيجيات والممارسات، يمكن للشباب تحقيق نجاح مستدام وتألق في عالم التسويق الإلكتروني وتحقيق الريادة والوصول إلى الأهداف التي يريدونها.

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