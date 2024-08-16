اكتشاف إصابات جديدة بجدري القردة في باكستان والسويد

إسلام أباد وستوكهولم-سانا

قالت إدارة الصحة في إقليم خيبر بختونخوا الباكستاني اليوم: إنه تم رصد ثلاث إصابات بفيروس جدري القردة في البلاد.

ونقلت وكالة رويترز عن إدارة الصحة قولها في بيان: إن ثلاث إصابات بالفيروس المسبب لجدري القردة تم رصدها لدى مسافرين وصولوا إلى باكستان مؤخراً.

وفي السويد أكدت منظمة الصحة العالمية ارتباط إصابة فيروسية مسببة لمرض جدري القرود في هذا البلد بتفشي المرض في أفريقيا، وذلك في أول علامة على انتشار الفيروس خارج القارة.

وقال مسؤولو صحة بالسويد في مؤتمر صحفي: إن الشخص أصيب أثناء وجوده في أفريقيا بفيروس كلاد آي.بي المسبب لجدري القرود، وإن الإصابة تأتي في إطار أحدث تفش للمرض.

ويُعتقد أن فيروس “كلاد آي.بي” المسؤول عن التفشي الحالي للمرض يتسبب في نوع أخطر من جدري القرود، وينتشر الفيروس بالمخالطة عن قرب.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية مؤخراً أن المرض يمثل حالة طوارئ صحية عامة على الصعيد العالمي بعد رصد تفشي سلالة جديدة من الفيروس.

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