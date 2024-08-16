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الحرارة إلى انخفاض وأمطار متوقعة في المناطق الشمالية الغربية

2024-08-16

دمشق-سانا

تميل درجات الحرارة للانخفاض قليلاً لتصبح حول معدلاتها أو أعلى نتيجة تأثر البلاد بامتداد المنخفض الموسمي الهندي السطحي المترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها الصباحية أن يكون الجو صيفياً عادياً وصحواً بشكل عام إلى غائم جزئياً على المناطق الشمالية الغربية مع فرصة لهطل زخات محلية خفيفة من المطر في تلك المنطقة،

وسديمياً مغبراً في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية، ويكون معتدلاً ليلاً بشكل عام ولطيفاً على المرتفعات الجبلية مع نسبة رطوبة مرتفعة على المناطق الغربية مع احتمال تشكل ضباب خفيف على أجزاء من المنطقة الوسطى والقلمون خلال ساعات الصباح الباكر.

وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية على المناطق الساحلية والجنوبية وغربية إلى شمالية غربية على باقي المناطق، وبين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة أحياناً تتجاوز سرعتها 65 كيلو متراً خلال ساعات بعد الظهر والمساء، وتثير الغبار في المناطق الداخلية، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

غداً: تميل درجات الحرارة للارتفاع قليلاً لتصبح أعلى من معدلاتها بقليل في أغلب المناطق، ويكون الجو صيفياً عادياً وصحواً بشكل عام إلى غائم جزئياً على المناطق الشمالية الغربية مع فرصة لهطل زخات محلية خفيفة من المطر في تلك المنطقة، وسديمياً مغبراً في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية.

درجات الحرارة المتوقعة لأيام:

 الجمعةالسبتالأحد
دمشق36 / 2037 / 2239 / 21
القنيطرة31 / 1831 / 1933 / 20
درعا34 / 2136 / 2238 / 22
السويداء31 / 1831 / 1934 / 21
حمص32 / 2233 / 2236 / 23
حماة35 / 2337 / 2339 / 21
الحسكة41 / 2841 / 2743 / 28
اللاذقية30 / 2631 / 2632 / 28
طرطوس32 / 2632 / 2633 / 27
حلب37 / 2439 / 2441 / 25
إدلب34 / 2336 / 2438 / 25
دير الزور41 /2743 /2844 /28
الرقة39 / 2641 / 2642 / 27

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