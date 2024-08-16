زلزال بقوة 6.1 درجات يضرب الساحل الشرقي لتايوان

تايبيه-سانا

ضرب زلزال بلغت قوته 6.1 درجات على مقياس ريختر فجر اليوم قبالة الساحل الشرقي لتايوان دون ورود أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار مادية.

ونقلت وكالة فرانس برس عن هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية قولها: إن الزلزال وقع على عمق 4ر15 كم في المحيط الهادئ قبالة ساحل مدينة هوالين، فيما قدرت وكالة الأرصاد الجوية المركزية في تايوان قوة الزلزال بـ 6.3 درجات وعمقه بـ 9.7 كم.

وأرسلت الوكالة تنبيهات عبر الهواتف المحمولة تحض السكان على التزام الهدوء والبحث عن مأوى قريب.

وتشهد تايوان زلازل بشكل متكرر نظرا لوقوعها بين صفيحتين تكتونيتين.. ويعود آخر زلزال كبير وقع فيها إلى مطلع نيسان الماضي بقوة 7.4 درجات،

حيث أكد مسؤولون محليون أنه كان الأقوى منذ 25 عاماً، حيث لقي 17 شخصاً على الأقل مصرعهم فيه وتسبب بانزلاقات أرضية وألحق أضراراً كبيرة في الأبنية المحيطة بمركزه في مدينة هوالين.

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