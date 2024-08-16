بحريني: الكيان الصهيوني لا يتمتع بالشرعية لرئاسة أي من مؤسسات الأمم المتحدة

جنيف-سانا

أكد سفير ومندوب إيران الدائم في جنيف علي بحريني أن الكيان الصهيوني لا يتمتع بالشرعية اللازمة لرئاسة أي من مؤسسات الأمم المتحدة بما في ذلك مؤتمر نزع السلاح.

وقال بحريني في تصريح مفصل اليوم خلال اجتماع مؤتمر نزع السلاح التابع للأمم المتحدة: إن “عدم عضوية الكيان الصهيوني في أي من المعاهدات الدولية التي تحظر إنتاج واستخدام أسلحة الدمار الشامل واستمرار إنتاج هذه الأسلحة وتطويرها والتهديد بها واستخدامها يثبت بوضوح أن هذا الكيان يفتقر إلى الحد الأدنى من المؤهلات والمعايير اللازمة لقيادة المؤسسات الدولية، ومن بينها مؤتمر الأمم المتحدة لنزع السلاح”، موضحاً أن رئاسة منظمة تابعة للأمم المتحدة تتطلب الالتزام بالقواعد والمبادئ الأساسية للقانون الدولي.

وأضاف بحريني أن تمزيق فريق الكيان الصهيوني ميثاق الأمم المتحدة أمام أعين العالم في الأمم المتحدة يدل على أن هذا الكيان لا يلتزم ولا يؤمن بالمبادئ الأساسية للأمم المتحدة والقوانين الدولية، ستعرضاً بعض جرائم الكيان الإسرائيلي منذ قيامه غير القانوني.

وقال بحريني إنه “منذ السابع من تشرين الأول من العام الماضي وهذا الكيان يرتكب المجازر، حيث قتل أكثر من 40 ألف شخص في غزة وهذا الاستهداف المتعمد للمدنيين والأهداف المدنية بما في ذلك المشافي والمدارس ودور العبادة يعد أمثلة واضحة على جرائم الحرب”، مؤكداً أن التجويع والتهجير القسري للسكان واستخدام الأسلحة المحرمة مثل الفسفور الأبيض في غزة هي جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، ويجب محاسبة سلطات هذا الكيان على تلك الجرائم.

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