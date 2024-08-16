65 فريقاً من مختلف المحافظات في البطولة الوطنيّة للمناظرات المدرسيّة

حمص-سانا

يستضيف المركز الوطني للمتميزين بحمص البطولة الوطنية للمناظرات المدرسية لعام 2024 عبر تجمعين يضمان 65 فريقاً من مختلف المحافظات وذلك حتى الحادي والعشرين من شهر آب الجاري.

وذكرت هيئة التميز والإبداع في بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم أن التجمع الأول يضمّ فرق محافظات “حمص ودمشق وريفها والسويداء” وتستمر مبارياته حتى الـ17 من الشهر الجاري، فيما يضم التجمع الثاني فرق محافظات

“اللاذقية وطرطوس وحماة وحلب” وستبدأ مبارياته مباشرة بعد انتهاء الأول من 17 حتى 21 آب الجاري.

ويتنافس في كل مناظرة فريقان يؤيد أحدهما الموضوع المطروح للنقاش “جملة جدلية” وينفي الآخر الموضوع ذاته بغض النظر عن الرأي الشخصي للمتسابقين، وتتكون كل مناظرة من ثلاثة خطابات يقدم كل متحدث خطاباً لمدة أربع دقائق ثم يقدم كل من الفريقين خطاب رد لمدة ثلاث دقائق، وتكون الكلمة الأخيرة لفريق التأييد، ويدير كل مناظرة أربعة حكام.

وتهدف البطولة الوطنية المناظرات المدرسية إلى نشر ثقافة وأسلوب الحوار المبني على الحجة والدليل والبرهان العلمي الموثق بين شريحة الشباب، حيث تفتح المناظرات المدرسية الآفاق أمام الطلاب ليخوضوا في مجموعة من القضايا العالمية والمحلية التي يجب أن يطلعوا عليها من خلال القراءة والمطالعة.

هيلانه الهندي

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