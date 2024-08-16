ضبط مخالفات في عمل بعض المخابز الخاصة وتغريم معتمدي خبز بدرعا

درعا-سانا

ضبطت دوريات مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدرعا مخالفات في عمل بعض المخابز الخاصة ومعتمدي توزيع الخبز التمويني في مناطق متفرقة من المحافظة، حسب مدير التجارة الداخلية الدكتور عادل الصياصنة.

وذكر الدكتور الصياصنة في تصريح لمراسل سانا اليوم أن دوريات حماية المستهلك ضبطت مخابز الشمس والزعبي وبرمو وكيوان والرفاعي في طفس ودير العدس والصنمين بمخالفة عدم التقيد بمواعيد العمل، مبيناً أن الدوريات

نظمت بالمخابز المخالفة الضبوط التموينية اللازمة.

وأضاف: إن دوريات الرقابة التموينية ضبطت معتمدي خبز في بصر الحرير وجباب وجاسم وشعارة بمخالفة التلاعب بالكميات المسلمة عبر البطاقة الإلكترونية، وتم تغريمهم بمبلغ إجمالي يتجاوز 976ر14 مليون ليرة سورية.

وأكد الدكتور الصياصنة أن الدوريات على المخابز العامة والخاصة ومعتمدي الخبز مستمرة لضبط أي مخالفة ومعالجة شكاوى المواطنين وفق القوانين والأنظمة النافذة، داعياً القائمين على المخابز وتوزيع الخبز إلى التقيد بالتعليمات فيما يخص الجودة والتوزيع.

قاسم المقداد

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