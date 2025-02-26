إسبانيا تتصدر أوروبا بعدد حالات الإصابة بجدري القردة

مدريد-سانا

كشفت وزارة الصحة الإسبانية عن تسجيل 8104 حالات إصابة بفيروس جدري القردة منذ بداية تفشي الفيروس في البلاد عام 2022، مشيرة إلى أنه رقم قياسي وأكبر عدد من الحالات بين الدول الأوروبية.

ونقلت وكالة الأنباء الأوروبية أوروبا برس عن الوزارة قولها في بيان اليوم: إن إسبانيا سجلت عدداً قياسياً على مستوى أوروبا من الإصابات بجدري القردة بعدد بلغ 8104 حالات تليها فرنسا بـ4272 حالة ثم بريطانيا 3866 حالة، موضحة أن أغلبية حالات الإصابة في إسبانيا سجلت

في مدينتي مدريد وكاتالونيا.

ويعتبر جدري القردة مرضاً معدياً ناجماً عن فيروس ينتقل إلى البشر عن طريق الحيوانات المصابة، كما ينتقل بين البشر عبر الاتصال الجسدي المباشر، ويتسبب بارتفاع الحرارة وآلام في العضلات وطفح جلدي.

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