الفن رونق الحياة… ملتقى فن تشكيلي للهواة في ساحة صالة الفنان التشكيلي محمد محفوض

حمص-سانا

جمع الفنان التشكيلي محمد محفوض مجموعة من هواة الفن التشكيلي ضمن ملتقى “الفن رونق الحياة” الذي يقام لمدة أسبوع في الساحة المقابلة لصالة الفنان محمد محفوض في حي مساكن الشرطة بحمص.

ويتيح الملتقى للمشاركين التعبير عن مواهبهم في رسم مختلف الموضوعات سواء الإنسانية أو الطبيعية وغيرها، حيث سيختتم بمعرض لنتاج عمل المشاركين في المكان نفسه.

وفي تصريح لمراسلة سانا بين الفنان التشكيلي محفوض أن المعرض يقام ضمن صالة حديثة الولادة بمدينه حمص كمركز فني تشكيلي يستقطب المواهب الشابة، مشيراً إلى أنه يشارك في الملتقى نحو 20 شخصاً من أصحاب المواهب الفنية الواعدة التي بدأت بإنجاز صور فنية وأخرجت ماتحمله من محبة وارتياح في هذا المكان الدافئ الذي يجمعها.

وتحدث محفوض عن المكان الذي يقام فيه الملتقى وهو عبارة عن ساحة مصممة من بقايا السيراميك تزيد مساحتها على 2000 متر مربع تحمل جدرانها صوراًو ملامح من سورية كالسيف الدمشقي وغيره.

بدوره أشار الفنان التشكيلي المشرف على المعرض مازن منصور إلى أن الملتقى يعتبر فرصة مهمة للمشاركين للخروج إلى الهواء الطلق والاحتكاك بالمجتمع أثناء الرسم وهو تجربة فريدة من نوعها،كما يتيح الفرصة لالتقاء المواهب وصقلها والاستفادة من خبرات الفنانين المشرفين على الملتقى.

ومن المشاركين هيلينا أورفلي ولاريسا اتومشلي وتامر كيال، الذين أشاروا إلى أن الملتقى يقام ضمن مكان رائع يحفز على الإبداع ويمنحهم فرصة مهمة للتعلم والظهور أمام العلن.

لارا أحمد

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