فريقان من جامعة حلب يحرزان المركزين الأول والثاني في المسابقة البرمجية للجامعات السورية

حمص-سانا

اختتمت مساء اليوم منافسات النهائي الرابع عشر للمسابقة البرمجية السورية للجامعات، التي استضافتها جامعة البعث بحمص بمشاركة 65 فريقاً من الجامعات السورية الحكومية والخاصة.

ووفق النتائج فاز فريقان من جامعة حلب بالمركزين الأول والثاني، فيما فاز فريق من جامعة دمشق بالمركز الثالث، كما تأهلت 3 فرق من جامعة البعث للمشاركة في المسابقة البرمجية الإقليمية.

وهنأ الدكتور عبد الباسط الخطيب رئيس جامعة البعث في حفل الختام الفرق الفائزة والمتأهلة للمشاركة في بطولة إفريقيا والدول العربية، متمنياً للفائزين التميز والنجاح وتحقيق مراتب جيدة على المستوى الإقليمي تؤهلهم لتمثيل سورية في النهائيات العالمية، لاسيما أن فرق الجامعات السورية اعتادت على تحقيق نتائج مميزة ومشرفة في هذه المسابقة.

ونوه الدكتور فادي مرشد مدير المسابقة البرمجية الجامعية في سورية بالأداء والإنجاز الكبير للفرق المشاركة التي أثبتت مهاراتها الاستثنائية والروح التنافسية، ليواصل الفائزون بها التفوق في المسابقات الإقليمية والعالمية، ويحققوا نتائج مميزة تعود بالنفع على جامعاتهم وبلدهم، لافتاً إلى الاهتمام الكبير الذي قدمته رئاسة جامعة البعث لضمان نجاح المسابقة، إضافة إلى اللجان العلمية المشرفة والحكام وكل الداعمين والمساهمين من الفريق التطوعي والتقنيين.

يشار إلى أنه تأهل للمشاركة في المسابقة البرمجية على مستوى إفريقيا والوطن العربي 14 فريقاً من الجامعات السورية، والتي ستقام في جمهورية مصر العربية لاحقاً.

وكان النهائي الوطني الرابع عشر للمسابقة البرمجية السورية للجامعات قد انطلق صباح اليوم في جامعة البعث.

مثال جمول

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