زاخاروفا: مولدوفا تواصل تنفيذ سيناريو أوكرانيا الكارثي لشعبها

موسكو-سانا

أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن قيادة مولدوفا الحالية “تختبئ خلف شعار /التكامل الأوروبي/ والخطاب المعادي لروسيا وتواصل تنفيذ سيناريو أوكرانيا الكارثي لشعبها”.

ونقلت وكالة نوفوستي عن زاخاروفا قولها في تصريح اليوم: “ظهرت معلومات تفيد بأن الحزب الحاكم في مولدوفا يدرس إمكانية وضع قانون موجه ضد السياسيين المولدوفيين، الذين يزورون روسيا، حيث يُزعم أن السياسيين من خلال زيارتهم إلى روسيا يتعدون على أمن جمهورية مولدوفا”، مشيرة إلى الإجراءات التي تنفذها السلطات في مولدوفا من تشديد للقمع ضد المعارضة

وكل من لا يوافق على تصرفات القيادة.

وأضافت زاخاروفا: إنه يتواصل التطهير الشامل للفضاء الإعلامي في مولدوفا، حيث إنه منذ نهاية عام 2022 وبقرار من السلطات المولدوفية تم تعليق أو إنهاء بث 17 قناة تلفزيونية وإذاعية.

وكانت وزارة الخارجية الروسية قد استدعت أول أمس القائم بأعمال السفارة المولدوفية في موسكو ألكسندر كيترارو على خلفية تقارير حول تمركز مقاتلات “إف 16” المرسلة إلى أوكرانيا في مولدوفا.

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