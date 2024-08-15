الكشف عن شبكة تزوير شهادات سوق في دوما بريف دمشق

ريف دمشق-سانا

كشف مركز الأمن الجنائي في منطقة دوما بريف دمشق شبكة تزوير شهادات سوق، وألقي القبض على عدد من أفرادها.

وأوضحت وزارة الداخلية في منشور عبر صفحتها الرسمية على “فيسبوك” اليوم أنه أثناء قيام دورية من شرطة مرور منطقة دوما في ريف دمشق بأداء مهامها في محلة دوما اشتبهت بإحدى المركبات العابرة، وبعد تدقيق إجازة السوق العائدة لسائق المركبة تبين أن لونها مختلف عن اللون المدون بإجازة السوق.

وبينت الوزارة أنه بالتحقيق مع سائق المركبة المدعو كاسم . ح اعترف بأن إجازة السوق التي بحوزته مزورة، وحصل عليها عن طريق عدة أشخاص لقاء مبلغ مالي، ومن خلال المتابعة تم إلقاء القبض عليهم جميعاً، وهم المدعوون محمد.غ وعبد الغني.ن ومؤيد.ع وحسن.ع وفراس.و، وبالتحقيق معهم اعترفوا بإقدامهم على التنسيق مع أحد المقبوض عليهم لتسليم واستلام إجازات سوق مزورة مقابل المنفعة المادية.

وأضافت الوزارة: إنه بتدقيق جوال أحد الموقوفين عثر فيه على محادثات على برنامج “الوتس أب” تثبت قيامهم بعمليات تزوير 487 إجازة سوق مزورة بالتنسيق مع أشخاص متوارين، كما تمت مصادرة ثلاث شهادات مزورة كانت بحوزتهم.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم اتخاذ الإجراء اللازم، والتحقيقات لاتزال مستمرة معهم، والبحث جار عن باقي المتورطين، وسيتم تقديمهم إلى القضاء المختص.

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