ضمن مبادرات أهلية… تزويد بئر بمنظومة طاقة شمسية وتأهيل مستوصف في حمص

حمص-سانا



تفقد محافظ حمص المهندس نمير مخلوف يرافقه عدد من المديرين المعنيين في المحافظة عدداً من المشاريع الخدمية بريف المحافظة بعد إعادة تأهيلها بدعم وجهود المجتمع الأهلي.

وشملت المشاريع تزويد بئر قرية الربوة بألواح طاقة شمسية وإعادة تأهيل مستوصف الشهيد جورج الحكيم في قرية مشتى عازار وتشغيل بئر مياه جديدة فيها.

وأشار مدير المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في حمص المهندس عمار الحسين في تصريح للصحفيين إلى أنه تم حفر وإكساء البئر من قبل المؤسسة بغزارة 25 متراً مكعباً في الساعة وعمق 325 متراً وساهم الأهالي بتأمين طاقة شمسية للبئر ريثما يتم تشغيله على الشبكة الكهربائية العامة وسيتم تزويده بمجموعة توليد على الوقود لتأمين استمرارية الضخ خلال الشتاء.

المطران جاورجيوس خوام راعي كنيسة سيدة البشارة للروم الكاثوليك أعرب عن سعادته بتتويج مرحلة من الجهود الإنسانية والتشاركية بعمل يخدم أهالي البلدة، منوهاً بأن هذه المشاريع تساهم في إعادة الحياة إلى وطننا.

بدوره بين رئيس لجنة الطوارئ في قرية مشتى عازار “غالب سارة” إلى أن مجموعة الطاقة الشمسية تتألف من 58 لوحاً باستطاعة 30 كيلوواط تم شراؤها وتركيبها من قبل أهالي القرية وجمعية هوب سنتر الإنسانية.

الدكتور مسلم الأتاسي مدير صحة حمص لفت إلى أن أعمال التأهيل جاءت بالتشاركية والتعاون بين المديرية والمجتمع الأهلي حيث تم تزويده ببرادات تعمل على الطاقة الشمسية لحفظ اللقاح وقدم الأهالي الطاقة البديلة لتفعيل خدمات المخبر.

وفي قرية الربوة ساهم الأهالي بمبادرة مجتمعية بتركيب ألواح طاقة شمسية لبئر القرية لزيادة الاستفادة منه نتيجة التوسع الأفقي والضغط السكاني الذي شهدته القرية.

وذكر المهندس قيصر الخضر رئيس الوحدة الاقتصادية الأولى في مؤسسة مياه حمص إلى أن البئر وضع بالخدمة عام 2021 ولضمان استمرار عمله تم تزويده حالياً بـ 128 لوح طاقة شمسية بمبادرة أهلية قدمها أهالي القرية وساهمت بزيادة غزارة البئر لتصل إلى 50 متراً مكعباً، لافتاً إلى أن المؤسسة بصدد تنفيذ خزان عال للقرية بسعة 300 متر مكعب لتحسين الضاغط بأسفل الشبكة.

وأعرب الجريح علي يونس من أهالي القرية عن أمله بأن تساعد هذه المبادرة بحل مشكلة نقص المياه ووضع حد لعمليات شراء الصهاريج المرهقة مادياً للأهالي.

رشا محرز

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