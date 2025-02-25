مسؤول أممي: وصول عدد الضحايا في غزة إلى 40 ألفاً علامة قاتمة للعالم

جنيف-سانا

أكد المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك أن وصول عدد الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة إلى أكثر من 40 ألفاً يمثل علامة فارقة قاتمة للعالم.

ونقلت وكالة وفا عن تورك قوله اليوم: “هذا الوضع لا يمكن تصوره حيث تقتل “إسرائيل” في المتوسط 130 شخصاً كل يوم في غزة على مدى الأشهر العشرة الماضية، وحجم تدمير الجيش الإسرائيلي للمنازل والمستشفيات والمدارس وأماكن العبادة صادم للغاية”.

وأضاف المسؤول الأممي: القانون الدولي الإنساني واضح جداً بشأن الأهمية القصوى لحماية المدنيين والممتلكات والبنية التحتية، داعياً إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة، وإطلاق سراح المعتقلين الفلسطينيين، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي المحتلة.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت في وقت سابق ارتفاع عدد ضحايا حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال على القطاع لليوم الـ 314 إلى 40005 شهداء و92401 جريح.

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