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ضبط طن مواد غذائية منتهية الصلاحية في مستودع بدمشق

ارشيفية

2024-08-15

دمشق-سانا

ضبط عناصر مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك 300 صندوق مواد غذائية منتهية الصلاحية في مستودع لأحد مراكز البيع بالجملة في مدينة دمشق بوزن إجمالي يبلغ طناً.

وأوضحت المديرية في بيان تلقت سانا نسخة منه أن المواد المضبوطة تتضمن “أغذية أطفال وبسكويت وشيبس” منتهية الصلاحية وصناديق كرتونية تم التلاعب بتواريخ إنتاجها بقصد الغش وتضليل المستهلك.

وأشارت المديرية إلى أنه تم حجز الكميات المخالفة كاملة وتنظيم الضبوط اللازمة بحق المخالفين وإحالتهم موجوداً إلى القضاء المختص.

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