اعتباراً من الـ 18 من الشهر الجاري… قبول طلبات الراغبين بالتقدم لامتحان نيل شهادة محاسب قانوني

دمشق-سانا

أعلنت وزارة المالية عن بدء قبول طلبات الراغبين بالتقدم لامتحان نيل شهادة محاسب قانوني ممن تتوفر لديهم الشروط المنصوص عليها في القانون رقم 33 لعام 2009 والمتضمن تنظيم مهنة المحاسبة والتدقيق والضوابط المقررة من مجلس المحاسبة والتدقيق وذلك خلال الفترة من الـ 18 من الشهر الجاري ولغاية الـ 29 منه.

وأوضحت الوزارة في بيان تلقت سانا نسخة منه أنه يتوجب على المتقدم أن يكون عربياً سورياً أو من في حكمه منذ أكثر من عشر سنوات أو من رعايا الدول العربية المجازين شريطة المعاملة بالمثل، وأن يكون أتم الـ 25 من عمره وألا يزيد عمره على الـ 50 سنة ميلادية بتاريخ انتهاء تقديم الطلبات وأن يكون غير محكوم بإحدى الجرائم التي تمس الأمانة والشرف أو إحدى الجرائم الاقتصادية وغير مسرح بأسباب تمس النزاهة أو شرف الوظيفة بناءً على حكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية، وأن يكون حائزاً على إجازة جامعية من إحدى كليات الاقتصاد أو التجارة اختصاص “محاسبة” من الجامعات السورية أو ما يعادلها أو أن يكون حائزاً على إجازة جامعية من إحدى كليات الاقتصاد أو التجارة من الاختصاصات الأخرى أو ما يعادلها شرط دراسته خمسة مقررات محاسبية على الأقل.

وبينت الوزارة أنه يتم استلام الطلبات في ديوان وزارة المالية أو ديوان مديريات المالية في المحافظات بعد استكمال كامل الأوراق وسداد الرسوم وبدل الامتحان وتأشير الطوابع أصولاً، مشيرةً إلى أن الامتحان سيكون تحريرياً ويتناول التشريعات السورية ذات العلاقة بالمهنة والمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية “معايير المحاسبة الدولية” ومعايير التدقيق الدولية وقواعد السلوك المهني والقوانين الضريبية وتعديلاتها وتطبيقاتها المحاسبية والتحليل المالي.

ولفتت الوزارة إلى أنه يحق للملتحقين بالخدمة الإلزامية أو الاحتياطية في الجيش العربي السوري والذين لم تمكنهم مهامهم من حضور امتحان عام 2019 وما بعده الاحتفاظ بحقهم في رسوم الامتحان المسددة من قبلهم لمدة ثلاثة أعوام على أن يتقدموا بطلب مرفق به وثيقة تثبت أسباب عدم تمكنهم من حضور الامتحان في حينه إضافة إلى خلاصة السجل العدلي.

طارق السيد

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