تطوير التعاون المشترك محور لقاء الوزير المنجد مع ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان

دمشق-سانا

بحث وزير الشؤون الاجتماعية والعمل لؤي المنجد اليوم مع ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان في سورية مورييل مافيكو علاقات التعاون المشتركة وسبل تطويرها في العديد من المجالات.

وأشار الوزير المنجد خلال اللقاء إلى التطور الحاصل في تنفيذ خطط العمل المشتركة بين الوزارة والصندوق فيما يتعلق ببرامج بناء القدرات وبرنامج إدارة الحالة، مشيراً إلى رغبة الوزارة بأن يكون الصندوق شريكاً بالبرنامج الوطني لبناء القدرات الذي تعمل عليه بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي واتحاد الجمعيات الخيرية بدمشق وريفها مركز بنيان واتحاد جمعيات حلب.

من جهتها لفتت ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان إلى التسهيلات والدعم الدائم الذي تقدمه الوزارة لإنجاح عمل الصندوق في سورية، مبينة أهمية التعاون الكامل مع الوزارة لتطوير العمل في العديد من المجالات عبر وضع خبرتها الفنية والتقنية في خدمة ذلك.

مهند سليمان

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