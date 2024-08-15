تركيب وإعادة تأهيل خطوط إنتاج في مخبزي جباب وإزرع بدرعا

درعا-سانا

أنهى فرع المؤسسة السورية للمخابز بدرعا تركيب خط إنتاج جديد في مخبز بلدة جباب وإعادة تأهيل خط آخر بمخبز مدينة إزرع ووضعهما بالخدمة.

وأوضح مدير فرع المؤسسة بدرعا المهندس حميدي خليل في تصريح لمراسلة سانا أن خط الإنتاج الجديد في مخبز جباب بطاقة إنتاجية يومية تبلغ 10 أطنان و 800 كغ من الدقيق ويسهم في تلبية احتياجات سكان البلدة، إضافة إلى تحسين نوعية الرغيف المنتج.

وأشار خليل إلى أن إعادة تأهيل خط الإنتاج في مخبز مدينة إزرع يسهم في تحسين كفاءة الإنتاج وتقليل الأعطال المتكررة فيه، لافتاً إلى أن طاقته الإنتاجية تصل إلى 14 طناً و 550 كغ دقيق يومياً.

ولفت مدير فرع المؤسسة إلى أن هذه الأعمال تأتي ضمن خطة متكاملة وضعتها وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، تهدف إلى دعم المخابز المتضررة في المحافظة، وضمان استمرارية تزويد المواطنين بالخبز التمويني بجودة عالية وبكميات كافية.

ليلى حسين

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