تكريم 156 من جرحى الوطن بالسويداء

السويداء-سانا

تقديراً لدورهم البطولي كرمت جمعية رايات الشهداء بالسويداء بإشراف مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل اليوم 156 جريحاً من جرحى الجيش العربي السوري حاملي بطاقة جريح الوطن ممن تبلغ لديهم نسبة العجز أكثر من 40 بالمئة.

وجرى خلال التكريم الذي أقيم بمناسبة الذكرى الـ 79 لتأسيس الجيش العربي السوري واستضافه مطعم الدار بمدينة السويداء تقديم مجموعة من الفقرات الفنية والشعرية.

ونوهت عضو المكتب التنفيذي لمحافظة السويداء المحامية رغدى الغوثاني خلال كلمتها ببطولات وتضحيات الجرحى دفاعاً عن الوطن وأبنائه، مؤكدة حرص المحافظة بمختلف مؤسساتها وجمعياتها على متابعة احتياجاتهم وتقديم التسهيلات اللازمة لهم.

ولفتت رئيسة مجلس إدارة الجمعية لينا أبو حلا خلال كلمتها إلى قيم التضحية السامية التي جسدها الجرحى، مبينة أن اللقاء معهم وتكريمهم يمثل رسالة حب وامتنان لهم وتقدير لما بذلوه من أجل الوطن.

وأشار العميد أدهم أبو خير في كلمة الجرحى إلى الدور البطولي للجيش العربي السوري عبر التاريخ، ولاسيما تصديه للتنظيمات الإرهابية المسلحة وتقديم أروع ملاحم البطولة للدفاع عن الوطن.

فيما لفت العميد عدنان مهنا رئيس رابطة المحاربين القدماء بالسويداء إلى مكانة الشهداء الأحياء ودور جمعية رايات الشهداء في الاهتمام بهم.

عمر الطويل

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