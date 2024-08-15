الأمن العراقي يقبض على إرهابي في الأنبار

بغداد-سانا

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع العراقية اليوم القبض على إرهابي في محافظة الأنبار غرب البلاد.

وذكرت المديرية في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية واع أنه “استناداً إلى معلومات استخبارية دقيقة تم القبض على شخص ينتمي إلى عصابات “داعش” الإرهابية وشارك في العديد من الهجمات الإرهابية على القوات الأمنية في منطقة أبو طيبان بقضاء الرمادي”، مشيرة إلى أن الإرهابي مطلوب للقضاء العراقي وفق أحكام المادة 4 إرهاب.

وأشار البيان إلى أنه تم تسليم الإرهابي إلى الجهات المعنية بحسب السياقات القانونية المعمول بها.

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