القوات الروسية تحرر قرية جديدة في دونيتسك

موسكو-سانا

أفادت وزارة الدفاع الروسية اليوم بأن قواتها حررت بلدة إيفانوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.

وقالت الوزارة في تقريرها اليومي حول سير العملية العسكرية الخاصة: إن القوات الروسية حسنت مواقعها على أكثر من محور، وكبدت قوات نظام كييف خسائر فادحة في الأرواح والعتاد، فيما استهدف الطيران العملياتي التكتيكي، والمسيرات، والقوات الصاروخية، والمدفعية، التابعة للقوات المسلحة الروسية، مستودعا لتخزين الصواريخ والمدفعية، ومستودعاً لتخزين القوارب المسيرة وتجمعات القوى البشرية، والمعدات العسكرية للقوات الأوكرانية في 152 منطقة.

وأسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية 3 قنابل موجهة من طراز “جدام” أمريكية الصنع و”هامر” فرنسية الصنع، و12 صاروخاً من طراز هيمارس أمريكي الصنع، و35 طائرة دون طيار.

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