360 طالباً وطالبةً من محافظات عدة يتقدمون لاختبار القبول الأول في المركز الوطني للمتميزين

محافظات-سانا

تقدم 360 طالباً وطالبةً من متفوقي شهادة التعليم الأساسي دورة 2024 اليوم لاختبار القبول الأول الخاص بالمركز الوطني للمتميزين، وذلك في المراكز المخصصة التي حددتها مديريات التربية بالمحافظات.

وتضمن الاختبار مسائل وأسئلة مؤتمتة تهدف إلى قياس قدرة الطالب على التفكير المنطقي في مواد العلوم الأساسية (الرياضيات والفيزياء والكيمياء)، وذلك بإشراف اللجنة العلمية المركزية في هيئة التميز والإبداع.

مدير المركز الوطني للمتميزين بحمص المهند مكي أوضح في تصريح لمراسلة سانا أن اختبار اليوم هدفه قياس قدرة الطالب على التفكير المنطقي في المواد العلمية المذكورة، وسبر القدرات الذهنية العالية لدى الطلاب، واكتشاف مكامن الذكاء لديهم، وسيحدد فيه معدل تأهيل الناجحين للانتقال إلى المرحلة الثانية وفق معايير وأسس يحددها مجلس الشؤون العلمية للمركز الوطني للمتميزين.

وأشار مكي إلى أن المرحلة الثانية ستكون في المركز الوطني للمتميزين، وهي عبارة عن مقابلات شخصية تبدأ من الـ 25 من آب الجاري ولغاية الـ 28 منه، وتهدف إلى تقييم القدرات والسمات الشخصية، ويتقدم إليها الطلبة المتأهلون نتيجة اختبارات المرحلة الأولى وفق معدل التأهل المعتمد، بينما تكون المرحلة الثالثة في الـ 29 من الشهر نفسه من الساعة الـ 9 صباحاً حتى الـ 12 ظهراً ، وتهدف إلى قياس قدرة الطالب على التفكير العلمي والمنطقي في مواد العلوم الأساسية.

ولفت مكي إلى أنه سيتم إعلان أسماء المقبولين للدراسة في المركز خلال أسبوع من موعد انتهاء اختبارات المرحلة الثالثة، بقرار من رئيس هيئة التميز والإبداع وفق الطاقة الاستيعابية للمركز، ولا يقع على عاتق الطالب المشارك دفع أي رسوم أو نفقات لقاء مشاركته في الاختبارات بجميع مراحلها.

وبلغ عدد المتقدمين لاختبار القبول الأول الخاص بالمركز الوطني للمتميزين من حققوا شروط الترشح للدراسة في المركز للعام الدراسي المقبل في دمشق 43 طالباً وطالبة، وريف دمشق 23، وفي اللاذقية 134، وفي القنيطرة ثلاثة طلاب، ودرعا 4 طلاب، ودير الزور طالبة واحدة، وفي السويداء أربعة طلاب، وفي حمص 50 طالباً وطالبة، وفي حماة 28 طالباً وطالبة، وفي الحسكة 3 طلاب، وفي طرطوس 58 طالباً وطالبة، وفي حلب 9 طلاب.

وأحدث المركز الوطني للمتميزين عام 2009، وتبلغ مدة الدراسة فيه ثلاث سنوات، حيث يعتمد أسلوباً مختلفاً في التدريس من خلال مناهج متقدمة وبرامج إثرائية يتم تطويرها باستمرار، إضافةً إلى تدريس اللغات الأجنبية بما يمكن الطالب من إتقانها بصفتها أداةً للاطلاع على المستجدات العلمية والتقانية، وتحفيز الطلبة للتعبير عن مواهبهم وإبداعاتهم.

ويتقاضى الطلبة أثناء دراستهم في المركز تعويضاً مالياً شهرياً، كما يوفر المركز السكن الداخلي لجميع طلبته مجاناً، فضلاً عن خدمات حياتية وصحية أخرى.

حمص

طرطوس

الحسكة

حلب