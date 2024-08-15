الجيش الروسي: الوضع في كورسك تحت السيطرة ونواصل تطهير أطراف المقاطعة من قوات نظام كييف

موسكو- سانا

أكد نائب رئيس الإدارة العامة للجيش الروسي أبتي علاء الدينوف أن القوات الروسية تسيطر على الوضع بمقاطعة كورسك، وتستمر بتطهير منطقة سودجا من قوات نظام كييف.

وقال علاء الدينوف في حسابه على منصة تلغرام: “الوضع في كورسك تحت السيطرة، ونواصل القضاء على قوات العدو”، موضحاً أن القوات الروسية بدأت بتطهير محور سودجا ومدينة مارتينوفكا الحدودية شمال شرق سودجا.

وأضاف: إن القوات الروسية انتشرت لحماية بلدات تشيركاسكوي وبوريتشنوي وروسكوي بوريتشنوي من قوات نظام كييف.

وشنت القوات الأوكرانية في الـ 6 من آب الجاري هجوماً إرهابياً على مقاطعة كورسك الحدودية جنوب غرب روسيا، ما أدى إلى مقتل 12 مدنياً، وإصابة 121 آخرين بينهم 10 أطفال، فيما أجلت السلطات أكثر من 120 ألف شخص عن المناطق المعرضة للخطر بالمقاطعة.

وبلغت خسائر قوات كييف في هذا الهجوم حتى الآن نحو 2300 قتيل، و37 دبابة و32 مدرعة، فيما يواصل الجيش الروسي القضاء على القوات المهاجمة وأسر أفرادها الذين يستسلمون بالعشرات.

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