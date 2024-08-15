بمشاركة 30 متدرباً ومتدربة… دورة مركزية لمادة الرياضيات والإحصاء في حمص

حمص-سانا

ركزت الدورة التدريبية المركزية لمادة الرياضيات والإحصاء للثالث الثانوي التجاري التي أقامتها وزارة التربية في مركز الباسل للمعلوماتية بحمص على تنمية مهارات المدرسين وتعريفهم بطرق التدريس التفاعلية للمادة.

وبينت الموجهة الأولى للتعليم التجاري في وزارة التربية سوسن الحرستاني في تصريح لمراسلة سانا أن أهمية هذه الدورات تنبع من دورها في تبادل الخبرات بين المدرسين المشاركين من جميع المحافظات، والتركيز على مادة الرياضيات والإحصاء لإعطائها بمهارة أكبر.

بدوره لفت المدير المساعد للتعليم المهني في تربية حمص هاني ديب إلى أن عدد المشاركين بالدورة بلغ 30 متدرباً ومتدربة وتهدف إلى تزويدهم بأحدث طرق تدريس المادة العلمية وإطلاعهم على تجارب زملائهم من بقية المحافظات.

وأوضحت الموجهة الاختصاصية بالتعليم التجاري في تربية حمص والمحاضرة نعمة الشيخ أن الدورة شملت على مدار 5 أيام محاور الكتاب لمادة الرياضيات والإحصاء للثالث الثانوي من المحددات والمصفوفات والارتباط والتوابع الاقتصادية وساهمت في تزويد الكوادر التدريسية بطرق التدريس التفاعلية التي تتناسب مع المناهج الحديثة وستنعكس بدورها على نتاج العملية التعليمية.

هنادي ديوب

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