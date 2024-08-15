الخارجية الإيرانية: الكيان الصهيوني مستمر بارتكاب جرائمه بفضل الدعم الأمريكي والغربي

طهران-سانا

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني أن الكيان الصهيوني إرهابي وعنصري، يرتكب مجازره على مدى عقود بدعم تام من الغرب ولا سيما الإدارة الأمريكية وينتهك بشكل سافر وممنهج حقوق الشعب الفلسطيني.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا) عن كنعاني قوله: إن “العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة أدى خلال 10 أشهر إلى استشهاد نحو 40 ألف مواطن فلسطيني بريء بمن فيهم نحو 15 ألف طفل وإصابة أكثر من 100 ألف شخص، فيما بقي الآلاف من الأشخاص تحت الأنقاض”، مضيفاً: إنه “ورغم كل هذه المجازر تنعت السلطات الأمريكية وبوقاحة، الفلسطينيين ومجموعات المقاومة بـ “الإرهاب”، فيما تدعي أنها ملتزمة بالدفاع عن “إسرائيل” أمامهم”.

وأضاف كنعاني: إن “الإدارة الأمريكية وبمنطقها الخاوي والزائف، تدعم الإبادة الجماعية للفلسطينيين مالياً وتسليحياً وسياسياً”، لافتاً إلى أن تصرفات الإدارة الأمريكية تشير إلى فضيحة دائمة لا تمحى من الذاكرة بالنسبة لها كما تكشف عن مسؤولية دولية يمكن متابعتها حقوقياً.

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