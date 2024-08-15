اتحاد الرياضة للجميع يقيم مهرجاناً في اللاذقية بهدف نشر ثقافة الرياضة

اللاذقية-سانا

أقام اتحاد الرياضة للجميع مهرجاناً بعنوان “يوم رياضي للجميع” في مسبح الباسل باللاذقية بمشاركة 165 لاعباً ولاعبة من مختلف الأعمار بهدف نشر ثقافة الرياضة في المجتمع.

وتضمن المهرجان عروضاً في السباحة بمشاركة عدد من جرحى الجيش وفقرات رياضية بالزومبا واليونيفايت والتايبو والتايكوندو والجمباز الإيقاعي والفني واليوغا والرقص الرياضي.

رئيسة اتحاد الرياضة للجميع سناء محمد قالت في تصريح لـ سانا: إن المهرجان يأتي ضمن سلسلة من الفعاليات الرياضية التي يقيمها الاتحاد في مختلف المحافظات بهدف تسليط الضوء على الرياضة وأهميتها في المجتمع وخصوصاً من الناحية الصحية لمختلف الشرائح العمرية.

نبيل علي

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