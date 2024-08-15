الرئاسة الفلسطينية: استمرار التصعيد الإسرائيلي وارتكاب المجازر سيؤدي إلى انفجار المنطقة

القدس المحتلة-سانا

أكدت الرئاسة الفلسطينية أن استمرار التصعيد الإسرائيلي من خلال ارتكاب المجازر اليومية بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية، سيؤدي إلى انفجار المنطقة المشتعلة أصلاً، محملة الإدارة الأمريكية التي توفر كل أشكال الدعم لاستمرار العدوان مسؤولية هذه المجازر.

وقال المتحدث باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة في بيان نقلته وكالة وفا اليوم: “إن الإدارة الأمريكية تعي جيداً أن حكومة الاحتلال تسعى إلى إشعال المنطقة برمتها، من أجل ضمان بقائها السياسي، عبر الاستمرار في سياسة حرب الإبادة والقتل والتدمير والتجويع، ولكن لا تتحرك لإجبار الاحتلال حليفها الاستراتيجي على التوقف عن هذه الاستفزازات، كما حدث في المسجد الأقصى المبارك من استفزازات خطيرة والتي في حال استمرت ستشعل المنطقة جميعها”.

وأضاف أبو ردينة: “على الاحتلال أن يعلم جيداً أن سياسة المجازر اليومية والقتل والتدمير والاعتقالات والاستيطان، والاعتداء على الأماكن الدينية المقدسة، لن تجلب له الأمن والاستقرار ودوام الاحتلال، والطريق الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار هو الاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني وتطبيق قرارات الشرعية الدولية”.

وشدد على أن ما يقبله الشعب الفلسطيني هو السبيل الوحيد الممكن تطبيقه لحل القضية الفلسطينية، وليس مشاريع عبثية أو تصفوية هنا أو هناك لن ينجح أحد في فرضها عليه.

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