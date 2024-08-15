ضبط مخبزين ومحطة وقود مخالفة في السويداء

السويداء-سانا

ضبطت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في السويداء مخبزين ومحطة وقود بمخالفات مرتكبة، كما نظمت 10 ضبوط لعدم إعلان الأسعار.

وذكر مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالسويداء علاء مهنا في تصريح لمراسل سانا اليوم أن ضبط المخبزين جاء جراء وجود نقص بوزن ربط الخبز المباعة في إحداهما مع وجود جسم غريب بالمادة، حيث تم فرض غرامة بحقه بقيمة تتجاوز 10 ملايين ليرة، فيما جرى ضبط المخبز الثاني بريف المحافظة لمخالفة تعليمات العمل وتقاضي أجور زائدة.

وبين مهنا أن ضبط محطة الوقود بريف المحافظة جاء نتيجة عدم الاحتفاظ بأداة القياس للخزانات، لافتاً إلى مواصلة المديرية تنظيم جولاتها على الأسواق وتلقي الشكاوى ومعالجتها وسحب العديد من العينات للمواد الغذائية لمعرفة مدى مطابقتها للمواصفات.

عمر الطويل

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