إطلاق مركبة الشحن الفضائية الروسية (بروغرس إم إس 28) إلى الفضاء

موسكو-سانا

نجح صاروخ النقل الروسي “سويوز-2.1 ايه” بنقل مركبة الشحن الفضائية “بروغرس ام اس – 28” إلى الفضاء.

وقالت مؤسسة الفضاء الروسية روس كوسموس في بيان: إن “عملية إطلاق الصاروخ جرت صباح اليوم من مطار بايكونور الفضائي وهو يحمل مركبة الشحن ” بروغريس إم إس-28″ التي انفصلت بعد مرور 8 دقائق و49 ثانية عن المرحلة الثالثة للصاروخ لتتجه إلى المحطة الفضائية الدولية، ومن المقرر أن تلتحم بوحدة “زفيزدا” في القطاع الروسي من المحطة بعد يومين أي يوم السبت المقبل”.

وتحمل مركبة الشحن “بروغريس” التي من المفترض أن تبقى في الفضاء 179 يوماً 2.6 طن من البضائع، بما فيها 1.2 بضائع جافة لأنظمة المحطة ورواد الفضاء تتضمن معدات خاصة لتجارب “التطهير” و” التحلل الحيوي” و”القدرة على التحمل” و”مراقبة السماء” وغيرها.

وبالإضافة إلى ذلك تحمل المركبة 950 كلغ من الوقود للمحطة، و420 كلغ ماء، و50 كلغ نتروجين لتجديد الهواء داخل المحطة الفضائية.

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