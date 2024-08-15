المركز الوطني للزلازل: تسجيل 8 هزات أرضية ضعيفة خلال 24 ساعة

دمشق-سانا

أعلن المركز الوطني للزلازل أن محطات الرصد الزلزالي سجلت 8 هزات أرضية ضعيفة الشدة في عدد من المحافظات خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وأوضح المركز في بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم أن الهزات تراوحت شداتها بين 1.4 و 3 درجات على مقياس ريختر في مناطق شرق حماة بـ 22 كم و 28 كم و 29 كم، وفي لواء اسكندرون شمال غرب إدلب بـ 44 كم، وفي شمال غرب اللاذقية بـ 64 كم، وفي جنوب غرب اللاذقية بـ 27 كم.

وأضاف المركز: إن المحطات سجلت أيضاً هزتين الأولى جنوب شرق طرطوس بـ 46 كم والثانية جنوب طرطوس بـ 43 كم بالقرب من الحدود السورية اللبنانية.

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