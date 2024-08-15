الجو حار وصحو بشكل عام وسديمي شديد الحرارة في المناطق الشرقية والجزيرة

دمشق-سانا

تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بنحو 2 إلى 4 درجات مئوية، نتيجة تأثر البلاد بامتداد المنخفض الموسمي الهندي السطحي المترافق بامتداد ضعيف لمرتفع جوي شبه مداري في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن يكون الجو حاراً وصحواً بشكل عام، وسديمياً مغبراً وشديد الحرارة في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية، ويكون معتدلاً ليلاً بشكل عام ولطيفاً على المرتفعات الجبلية مع نسبة رطوبة مرتفعة على المناطق الغربية.

وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة مع هبّات نشطة بعد الظهر والمساء تتجاوز سرعتها 55 كيلو متراً في الساعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

غداً: تميل درجات الحرارة للانخفاض قليلاً لتصبح حول معدلاتها أو أعلى بقليل لمثل هذه الفترة من السنة، ويكون الجو صيفياً حاراً نسبياً وصحواً بشكل عام إلى غائم جزئياً مع فرصة لهطل زخات محلية خفيفة من المطر في المنطقة الساحلية، وسديمياً مغبراً في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية، فيما يكون الجو معتدلاً ليلاً بشكل عام ولطيفاً في المرتفعات الجبلية مع نسبة رطوبة مرتفعة على المناطق الغربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

الخميس الجمعة السبت دمشق 38 / 20 36 / 20 37 / 21 القنيطرة 32 / 18 31 / 18 32 / 19 درعا 37 / 20 35 / 20 35 / 21 السويداء 34 / 18 32 / 18 32 / 19 حمص 34 / 23 32 / 22 33/ 23 حماة 39 / 24 37 / 23 38 / 24 الحسكة 44 / 27 41 / 26 42 / 27 اللاذقية 33 / 27 32 / 26 33 / 26 طرطوس 33 / 27 32 / 26 33 / 26 حلب 38 / 25 37 / 24 39 / 24 إدلب 36 / 24 35 / 22 37 / 23 دير الزور 44 / 27 41 / 27 42 / 28 الرقة 42 / 25 40 / 25 41 / 26

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