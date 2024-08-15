وسائل إعلام فلسطينية: 3 شهداء جراء قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي بلدتي بني سهيلا وعبسان الكبيرة شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
السفير أختر: العلاقات السورية الباكستانية تاريخية ومواقف البلدين متطابقة في كل المحافل الدولية
2024-08-14
تعزيز العمل السياحي بين سورية وباكستان… محور مباحثات مرتيني مع السفير الباكستاني
2024-08-14
المقداد يتسلم أوراق اعتماد السفير غير المقيم لنيكاراغوا لدى سورية
2024-08-14
تفعيل العمل السياحي بين سورية وباكستان ضمن ورشة عمل لوزارة السياحة
2024-08-13
اتحاد علماء بلاد الشام: مجزرة مدرسة التابعين في غزة إجرام شنيع تستهجنه كل الشرائع السماوية
2024-08-11
العبور… معرض للنحات عفيف آغا في النادي الثقافي العربي بالشارقة
2024-08-10
سورية تدين مجزرة الاحتلال في مدرسة بغزة وتؤكد أن إمعانه بسفك دماء الأبرياء يزيد الإصرار على مقاومته
2024-08-10
محليات
المركز الوطني للزلازل: تسجيل 8 هزات أرضية ضعيفة خلال 24 ساعة
2024-08-15
الجو حار وصحو بشكل عام وسديمي شديد الحرارة في المناطق الشرقية والجزيرة
2024-08-15
ذكرى تأسيس منظمة التحرير الفلسطينية.. ندوة في اتحاد الكتاب والصحفيين الفلسطينيين
2024-08-14
الحرارة أعلى من معدلاتها بنحو 2 إلى 4 درجات
2024-08-14
تنظيم 114 ضبط سقاية لمزروعات بمياه الصرف الصحي في ريف دمشق
2024-08-14
إخماد حريق طال 50 دونماً تضم أشجاراً مثمرة وحراجية في ريف اللاذقية
2024-08-14
في عيدهم الذهبي.. حفل استقبال لصحفيي حمص
2024-08-14
رياضة
ريال مدريد يتوج بطلاً بكأس السوبر الأوروبي
2024-08-14
سبارتاك موسكو يفوز على كريليا سوفيتوف بثلاثية
2024-08-14
مشاركة واسعة في بطولة السويداء التنشيطية بكرة الطاولة
2024-08-12
الشرطة أولاً ببطولة الجمهورية للقوة البدنية برفعة الصدر كلاسيك
2024-08-11
مسير للدراجات الهوائية في ختام ماراثون “حمص العدية”
2024-08-10
الرباع معن أسعد يحقق المركز الخامس بمسابقة رفع الأثقال في أولمبياد باريس
2024-08-10
ست ميداليات ذهبية وبرونزيتان لمنتخب السويداء بالقوة البدنية في بطولة الجمهورية
2024-08-10
اقتصاد
ارتفاع أسعار النفط
2024-08-15
النفط يتراجع بعد زيادة مفاجئة في مخزونات الخام الأمريكية
2024-08-14
جريح الوطن: منح نحو ألف بطاقة إلكترونية جديدة للجرحى خلال النصف الأول من العام الجاري
2024-08-14
المالية… الموافقة على تأسيس شركة محاسبين قانونيين في حلب
2024-08-14
وزارة الزراعة تناقش سبل تأمين الاحتياجات من الأسمدة للموسم القادم
2024-08-14
تراجع أسعار الذهب
2024-08-14
اللاذقية.. ضبط منشأة ألبان وأجبان بمخالفة مزاولة المهنة دون ترخيص
2024-08-13
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SyrianArabNewsAgency
SyrianArabNewsAgency
SanaAjel
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
الشريط الإخباري
تعزيز العمل السياحي بين سورية وباكستان… محور مباحثات مرتيني مع السفير الباكستاني
المقداد يتسلم أوراق اعتماد السفير غير المقيم لنيكاراغوا لدى سورية
الحرارة إلى ارتفاع والجو سديمي مغبر في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية
بتكلفة 332 مليون ليرة… مركز تحويل كهربائي جديد بالخدمة بالسويداء
بتكليف من الرئيس الأسد… وزير الكهرباء يكرم العاملين في محطة توليد كهرباء الزارة
وسائل إعلام فلسطينية: 3 شهداء جراء قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي بلدتي بني سهيلا وعبسان الكبيرة شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة
2024-08-15
2024-08-15
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