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وسائل إعلام فلسطينية: 3 شهداء جراء قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي بلدتي بني سهيلا وعبسان الكبيرة شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة

2024-08-15

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