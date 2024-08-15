اليابان تلغي رحلات جوية وبرية بسبب اقتراب إعصار

طوكيو-سانا

ألغت السلطات اليابانية مئات الرحلات عبر الجو والقطارات مع اقتراب إعصار أمبيل من العاصمة طوكيو.

وحسب وكالة فرانس برس ألغت الخطوط الجوية “أول نيبون” نحو 280 رحلة داخلية مقررة هذا الأسبوع، ما أثر على خطط أكثر من 60 ألف مسافر، في حين ألغت الخطوط الجوية اليابانية 191 رحلة داخلية و26 رحلة دولية، ما أثر على 38600 راكب، ومن المقرر أيضاً إلغاء رحلات أجزاء كبيرة من شبكة القطارات السريعة بما فيها القسم المزدحم بين طوكيو ومدينة ناغويا وسط البلاد.

وبعد أيام من العاصفة الاستوائية ماريا التي ترافقت مع أمطار قياسية، ينتظر أن يضرب الإعصار أمبيل منطقة طوكيو التي يعيش فيها نحو 40 مليون نسمة في ساعة متأخرة اليوم قبل أن يجتاح ساحل المحيط الهادئ يومي الجمعة والسبت.

وحذرت وكالة الأرصاد الجوية سكان المناطق الشرقية من عواصف عنيفة محتملة وفيضانات وفيضان للأنهار وانزلاقات للتربة.

وكثيراً ما تضرب اليابان أعاصير كبيرة يمكن أن تسبب انزلاقات تربة قاتلة، ووفقاً لدراسة صدرت الشهر الماضي تتشكل الأعاصير في المنطقة بالقرب من السواحل وتشتد بسرعة أكبر وتستمر لفترة أطول فوق اليابسة بسبب تغير المناخ.

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