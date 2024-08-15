وضع وحدة طبقي محوري متطورة في خدمة مجمع الأسد الطبي بحماة

حماة-سانا

وضعت مديرية صحة حماة اليوم وحدة طبقي محوري متطورة في الهيئة العامة لمشفى مجمع الأسد الطبي بحماة.

وأفاد مدير صحة حماة الدكتور ماهر اليونس بتصريح لمراسل سانا بأن الجهاز الحديث الذي جاء ثمرة للتعاون والتنسيق بين وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية يتميز بقدرات كبيرة في تشخيص الأمراض الباطنية وتصوير مقاطع متناهية الصغر تصل الى أقل من 1 مليمتر وهو مدعم بنظام سوفت 2023 القادر على كشف الأمراض والاورام السرطانية متناهية الصغر حيث يعد الأكثر تطوراً في سورية مع وحدة المحوري المشغلة مؤخراً في الهيئة العامة لمشفى حماة الوطني.

وأضاف اليونس ان هذه الوحدة ستسهم في مساعدة النساء والأطفال المرضى بشكل مجاني وشبه مجاني وتشخيص كافة أمراضهم المختلفة ويمكن أن تقدم الوحدة من 30 الى 50 حالة مرضية يوميا بهمة فريق طبي مدرب ومؤهل.

ونوه بالجهود الحثيثة لمديرية الصحة مع منظمة الصحة العالمية لتأمين 3 وحدات متطورة أخرى من الطبقي محوري لمشافي السقيلبية ومصياف والسلمية متوقع وصولها قبل نهاية العام الجاري بالإضافة إلى أجهزة غسيل الكلية.

عبدالله الشيخ

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