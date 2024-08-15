عاصفة ارنستو تقترب من جزر العذراء الأمريكية والبريطانية وبويرتوريكو ومخاوف من تحولها إلى إعصار

سان خوان-سانا

حذرت السلطات في جزر العذراء الأمريكية والبريطانية وبويرتوريكو من اقتراب العاصفة المدارية “ارنستو” مصحوبة برياح عاتية وأمطار غزيرة وارتفاع الأمواج.

ونقلت رويترز عن المركز الوطني الأمريكي للأعاصير قوله إن ” سرعة الرياح تبلغ 75 كيلومتراً في الساعة” محذرة من أنها قد تتحول إلى إعصار بحلول يوم غد الخميس بعد مرورها فوق بويرتوريكو وانحرافها شمالاً إلى المحيط الأطلسي.

وتهدد ارنستو بهطولات مطرية غزيرة قد تتسبب في سيول وانهيارات أرضية لا سيما في المناطق الجبلية في بويرتوريكو وجزر الكاريبي واستعداداً لذلك قال حاكم بويرتوريكو “بيدرو بييرلويسي” أن الحكومة فعلت بروتوكولات الطوارئ وعجلت المساعدات الغذائية للعائلات قبل وصول العاصفة.

واستبعد المركز أن تجتاح العاصفة وهي العاصفة الخامسة في موسم الأعاصير هذا العام منطقة جنوب شرق الولايات المتحدة التي لا تزال تتعافى من آثار العاصفة “ديبي”.

ولدى بويرتوريكو تاريخ من العواصف المدمرة من بينها إعصار “فيونا” عام 2022 وإعصار “ماريا” عام 2019.

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