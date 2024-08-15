مفوضية شؤون اللاجئين: تضرر 34 ألف أسرة جراء السيول باليمن

صنعاء-سانا

أعلنت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين اليوم تضرر أكثر من 34 ألف أسرة يمنية جراء السيول التي اجتاحت 19 محافظة في البلاد.

وقال مكتب المفوضية باليمن في بيان “تسببت الأمطار الغزيرة والفيضانات التي ضربت البلاد مؤخراً بأضرار جسيمة في أكثر من 12 ألف مسكن ومأوى وتضررت أكثر من 34 ألف أسرة جراء السيول في 19 محافظة”.

وأضاف البيان أن السيول أدت إلى غمر الأراضي الزراعية ونفوق المواشي وتعطل سبل كسب الرزق.

وهطلت أمطار غزيرة في محافظات عدة في اليمن ما تسبب بحدوث سيول وفيضانات خلفت 57 قتيلاً وأضراراً مادية جسيمة.

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