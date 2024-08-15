منظمة الصحة العالمية تعلن جدري القردة طارئة صحية عالمية

جنيف-سانا

أعلنت منظمة الصحة العالمية أن انتشار جدري القردة في إفريقيا بات الآن طارئة صحية عالمية وهو أعلى مستوى تحذير يمكن أن تطلقه.

ونقت وكالة فرانس برس عن المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبرييسوس قوله في تصريح اليوم “إن منظمة الصحة العالمية ملتزمة بتنسيق الاستجابة الدولية قبل أيام وأسابيع والعمل عن قرب مع كل من الدول المتأثّرة والتعبئة ميدانياً لمنع انتقال العدوى ومعالجة المصابين وإنقاذ حياة الناس” مشيراً إلى أن الظهور والانتشار السريع للسلالة 1بي للفيروس في جمهورية الكونغو الديموقراطية ورصدها في بلدان اخرى مجاورة لها هو “أمر مقلق جداً”.

وأضاف غيبرييسوس أنه خلال الشهر الماضي تم تسجيل حوالي 90 إصابة بالسلالة 1بي في أربع دول مجاورة لجمهورية الكونغو الديموقراطية لم تسجل حالات إمبوكس في الماضي وهي بوروندي وكينيا ورواندا وأوغندا موضحاً أن أعداد الإصابات بجدري القردة في الكونغو بلغت أكثر من 14 ألف حالة والوفيات 524 المسجلة حتى الآن هذا العام.

وكانت الهيئة الصحية التابعة للاتحاد الإفريقي أعلنت أمس حالة طوارئ صحية عامة بسبب تفشي جدري القردة “إمبوكس” في القارة.

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