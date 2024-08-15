سبارتاك موسكو يفوز على كريليا سوفيتوف بثلاثية

موسكو-سانا

فاز فريق سبارتاك موسكو على مضيفه كريليا سوفيتوف بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما اليوم في الجولة الثانية ضمن دور المجموعات لمسابقة كأس روسيا لكرة القدم.

أحرز ثلاثية فريق العاصمة موسكو كل من اللاعبين كريستوفر مارتينز بيريرا وخيسوس ميدينا ودانييل زورين في الدقائق 62 و 83 و 90 على الترتيب.

وحقق سبارتاك موسكو بذلك انتصاره الثاني على التوالي ويتصدر ترتيب المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط متقدماً بفارق ثلاث نقاط على وصيفه دينانو موسكو الذي تغلب بدوره على ضيفه دينامو بهدفين مقابل هدف واحد.

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