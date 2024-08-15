المقاومة اللبنانية تستهدف العدو الإسرائيلي في ثكنة بيت هلل بالصواريخ

‏بيروت-سانا

استهدفت المقاومة الوطنية اللبنانية اليوم العدو الاسرائيلي في مقر قيادة كتيبة السهل بثكنة بيت هلل بصلية من صواريخ الكاتيوشا.

وقالت المقاومة في بيان إنه “دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‏‌والشريفة ‏ورداً على ‏الاعتداء والاغتيال الذي نفذه العدو الإسرائيلي في بلدة بليدا قصف مقاتلو ‏المقاومة اليوم مقر قيادة كتيبة السهل في ثكنة بيت هلل بصلية من صواريخ الكاتيوشا”.

وكانت المقاومة اللبنانية استهدفت في وقت سابق اليوم مستوطنة كريات شمونة شمال فلسطين المحتلة وموقع الرمثا في تلال ‏كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية.

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