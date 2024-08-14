البنى الفكرية والاجتماعية للأنشطة الثقافية محور لقاء ثقافي في اتحاد الكتاب العرب

دمشق-سانا

أقام اتحاد الكتاب العرب لقاء ثقافياً سلط الضوء فيه على البنى الفكرية والاجتماعية للأنشطة الثقافية وضرورة ملاءمتها لكل الأجيال بحضور رئيس الاتحاد الدكتور محمد الحوراني وأعضاء المكتب التنفيذي ورؤساء المكاتب الفرعية في سورية ومقرري الجمعيات الأدبية في الاتحاد.

الدكتور الحوراني أكد على ضرورة التماسك وتقوية الروابط الثقافية بين البنى الاجتماعية بمختلف أنواعها وبين فروع المحافظات والاتحاد والتمسك بثقافة الانتماء والهوية والتعامل بأسلوب مبني على المنهج التطبيقي والأخلاقي والوطني ومتابعة المواهب الشابة وعدم الانسلاخ عن الالتزام بالعلاقات الإدارية السليمة المبنية على ترتيب من شأنه تقوية ثقافة الوطن والتمسك بالمؤسسات والسعي لسلامة سلوكها.

وفي اللقاء شارك أعضاء المكتب التنفيذي الشاعر توفيق أحمد نائب رئيس الاتحاد والدكتور جابر سلمان والدكتور جهاد بكفلوني ورياض طبره والأرقم الزعبي وفلك حصرية مؤكدين في مداخلاتهم على ضرورة تنمية العلاقة بين الإعلام وثقافة الاتحاد ومتابعة المواهب والتركيز على إيجابياتها وتقديم المساهمات والخدمات للنشر في دوريات وصحف الاتحاد لكل من يمتلك موهبة تسعى إلى خدمة الثقافة والوطن.

على حين أشار رؤساء المكاتب الفرعية في المحافظات إلى أهمية التعاون مع المؤسسات الثقافية والتشدد في حضور القاعدة الاجتماعية والثقافية ضمن مؤسسات الاتحاد وتطوير معارض الكتب المنشورة وتكثيف العلاقة بين الاتحاد والمواهب الشابة وعدم إهمال ثقافة أعضاء الاتحاد وكتاباتهم الأدبية.

وأشار مقررو الجمعيات الأدبية في الاتحاد الى ضرورة تنمية ثقافة المسرح وأدب الأطفال ومنهجية النقد خلال التعامل مع الأجناس الأدبية وسلامة الطرح.

محمد خالد الخضر

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