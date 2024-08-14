شهيدان وأربعة جرحى جراء غارة لطيران العدو الإسرائيلي على جنوب لبنان

بيروت-سانا

استشهد لبنانيان وأصيب أربعة آخرون بجروح جراء غارة لطيران العدو الإسرائيلي على بلدة مرجعيون في جنوب لبنان.

ونقلت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة قوله في بيان اليوم: إن “الغارة المعادية التي استهدف فيها العدو الإسرائيلي بلدة مرجعيون أدت في حصيلة أولية غير نهائية إلى سقوط شهيدين و4 جرحى بحالة حرجة”، مشيرة إلى أن فرق الإسعاف ما زالت لغاية الآن تقوم بنقل المصابين إلى المشافي القريبة.

وكان عدد من الاشخاص أصيبوا في وقت سابق اليوم بغارة شنتها مسيرة إسرائيلية على سيارة قرب بلدة العباسية في الجنوب اللبناني.

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