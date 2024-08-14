ذكرى تأسيس منظمة التحرير الفلسطينية.. ندوة في اتحاد الكتاب والصحفيين الفلسطينيين

دمشق-سانا

بمناسبة الذكرى الستين لتأسيس منظمة التحرير الفلسطينية أقامت الأمانة العامة للاتحاد العام للكتاب والصحفيين الفلسطينيين ومجلة الكاتب الفلسطيني ندوة سياسية فكرية في مقر الأمانة العامة للاتحاد في دمشق.

وتناولت الندوة مجموعة من المحاور حول تجربة ومسيرة منظمة التحرير وواقع عمل المؤسسات الثقافية فيها إضافة إلى تطورات معركة طوفان الأقصى.

وأوضح رافع الساعدي أمين سر اتحاد الكتاب والصحفيين الفلسطينيين أن منظمة التحرير الفلسطينية لا تزال رمزا لنضال الشعب الفلسطيني بعد مرور 60 عاماً على تأسيسها، لافتاً إلى أن المقاومة الباسلة في معركة طوفان الأقصى المتواصلة منذ أكثر من 300 يوم سطرت أروع ملاحم البطولة والفداء والصمود في وجه اعتداءات جيش الاحتلال الصهيوني.

بدوره تطرق عضو القيادة العامة لمنظمة الصاعقة المهندس كمال الحصان إلى تجربة منظمة التحرير الفلسطينية منذ عام 1964 والظروف الصعبة التي مر بها الكفاح السياسي والعسكري ضد العدو الصهيوني، مؤكداً ضرورة التصدي لكل مساعي احتواء القضية الفلسطينية وإحباط نضال أبناء الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة.

من جهته لفت الباحث الدكتور إبراهيم علوش في محوره إلى أن معركة طوفان الأقصى اليوم ستحدد مصير النضال الفلسطيني ومصير المنطقة، موضحاً أن المعركة أظهرت نقاط قوة مثل القدرات العسكرية التي تمتعت بها فصائل المقاومة الفلسطينية كافة والتفاف أهل غزة مع المقاومة وصمودهم ومساندة محور المقاومة من كل الجبهات إضافة للحراك الشعبي والطلابي في كل دول وجامعات العالم تضامناً مع شعبنا الفلسطيني ومقاومته الباسلة.

وفي ورقته تناول الباحث الدكتور ثائر عودة دور المؤسسات الثقافية والإعلامية في المنظمة في توحيد نضال الشعب الفلسطيني وتعميق وحدته الثقافية وإبراز هوية الشعب الفلسطيني، داعياً إلى إنهاء الانقسام الفلسطيني الطويل المستمر منذ أكثر 30 عاماً للحفاظ على الهوية.

هادي عمران

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