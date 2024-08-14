دمشق-سانا

تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بنحو 2 إلى 4 درجات مئوية مع بقاء البلاد تحت تأثير امتداد المنخفض الموسمي الهندي السطحي المترافق بامتداد ضعيف لمرتفع جوي شبه مداري في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها المسائية أن يكون الجو غداً صيفياً حاراً وصحواً بشكل عام وسديمياً مغبراً وشديد الحرارة في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية.

وليلاً يكون الجو معتدلاً بشكل عام ولطيفاً على المرتفعات الجبلية مع نسبة رطوبة مرتفعة على المناطق الغربية وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة بعد الظهر والمساء تتجاوز سرعتها 55 كم/سا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة…