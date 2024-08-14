سلوتسكي: بايدن اعترف بتورط واشنطن في هجوم كورسك

موسكو-سانا

أعلن رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الدوما الروسي ليونيد سلوتسكي اليوم أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أقر بتورط واشنطن في الهجوم على مقاطعة كورسك الروسية.

ونقل موقع “آر تي” عن سلوتسكي قوله على موقع تلغرام: “أعلن بايدن أن هدفه خلق معضلة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين معترفاً بالتورط المباشر للولايات المتحدة في مغامرة زيلينسكي العسكرية في كورسك” مؤكداً على “اتصال واشنطن المباشر والمستمر مع الأوكرانيين”.

وأشار سلوتسكي إلى “خيال الغرب بالاستيلاء على محطة كورسك للطاقة النووية وخلق موقف تفاوضي يناسب كييف من أجل تبادل الأراضي” مضيفاً أن “النصر سيكون حليف روسيا والسلام”.

وتواصل القوات الروسية التصدي للهجوم الذي شنه الجيش الأوكراني على أراضي كورسك صباح 6 آب فيما أعلنت اللجنة الوطنية الروسية لمكافحة الإرهاب السبت الماضي فرض نظام عمليات مكافحة الارهاب في كورسك وبيلغورود وبريانسك بسبب زيادة مستوى التهديدات الإرهابية من أوكرانيا.

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