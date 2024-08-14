بسبب الاشتباه بعمل تخريبي… إغلاق قاعدة عسكرية ألمانية قرب مطار كولونيا

برلين-سانا

أعلنت مصادر أمنية ألمانية أن قاعدة عسكرية بالقرب من مطار كولونيا خضعت للإغلاق إثر الاشتباه بعمل تخريبي.

ونقلت صحيفة “دير شبيغل” عن متحدث باسم القيادة الإقليمية في برلين قوله إنه تم إغلاق القاعدة، لكنه أحجم عن الإدلاء بمزيد من التفاصيل وقال:” لدينا من الأسباب ما يجعلنا نتخذ هذا الإجراء ونأخذ المسألة على محمل الجد”.

وذكر مصدر أمني أن “الشرطة والشرطة العسكرية والمخابرات العسكرية تنظر فيما يشتبه بأنه عمل تخريبي يستهدف القوات الألمانية” مشيراً إلى أنه “تم ابلاغ العاملين في القاعدة التي تضم 4300 جندي و1200 من الموظفين المدنيين بعدم الشرب من مياه الصنبور كإجراء احترازي بعد أن اقتحم شخص المنشأة بسبب الاشتباه في حدوث تلوث بينما يتم التحقيق في الحادثة”.

واقتحم شخص القاعدة العسكرية المحاذية لمطار كولونيا والتي تعد مقراً لأسطول من الطائرات العسكرية التي تستخدم لتنقلات وسفر المستشار الألماني اولاف شولتس والوزراء.

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