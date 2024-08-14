تنظيم 114 ضبط سقاية لمزروعات بمياه الصرف الصحي في ريف دمشق

ريف دمشق-سانا

نظمت مديرية زراعة ريف دمشق 114 ضبط مخالفة سقاية لمزروعات بمياه الصرف الصحي غير المعالجة شملت محاصيل البقدونس والملوخية والباذنجان، ومحاصيل علفية كالذرة والشعير والشيلم والفصة إضافة إلى القطن تركزت معظمها في مناطق دوما وحران وداريا.

رئيس دائرة الإنتاج النباتي في المديرية المهندس أحمد مرعي بين في تصريح لمراسلة سانا أن مجموع المساحات المخالفة على مستوى المحافظة منذ بداية العام وحتى الآن بلغ حوالي 6989 دونماً تمت فلاحتها كلها منها 6288 دونماً في دوما و439 دونماً في حران العواميد فيما توزعت باقي المساحة في مناطق الغوطة والقطيفة والكسوة.

ولفت مرعي إلى أن المديرية اتخذت الإجراءات الرادعة والتوعوية لمنع السقاية بمياه الصرف الصحي للمزروعات على مستوى المناطق وتم إجراء الكشوف الدورية لمتابعة سير العمليات الزراعية في الأراضي وخاصة عملية الري والتأكد من سلامة مصادر المياه المتاحة.

سفيرة إسماعيل

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