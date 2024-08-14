بمشاركة ثلاثين فناناً افتتاح المعرض السنوي لاتحاد الفنانين التشكيليين بحماة

حماة-سانا

جمع المعرض السنوي الذي نظمه فرع اتحاد الفنانين التشكيليين بحماة ثلاثين فناناً وفنانة من المحافظة في حوار فني بصري يغني الذائقة الفنية، وبحضور عدد كبير من الفنانين ومحبي الفن التشكيلي.

المعرض الذي أقيم في صالة اتحاد الفنانين التشكيليين بحماة ويستمر لمدة أسبوع ضم 35 لوحة بمواضيع مختلفة عن الإنسان والحياة والتراث الأصيل والطبيعة الحموية بتفاصيلها الغنية وبمختلف التقنيات الزيتي والأكريليك والمائي والباستيل.

رئيس فرع اتحاد الفنانين التشكيليين في حماة فواز كرديش معراوي أوضح في تصريح لمراسلة سانا أهمية المعرض الذي يقام سنوياً ليعبر من خلاله الفنانون المشاركون عن مرحلة فنية عاشوها من خلال لوحاتهم، مبيناً قدرة الفنانين السوريين على الاستمرار في عطائهم رغم كل الصعوبات والتواجد في الساحة الفنية التشكيلية السورية والعالمية.

وشارك الفنان التشكيلي محمود شيخوني بعمل زيتي عبر من خلاله عن طبيعة حماة الساحرة وخاصة منطقة باب النهر، لافتاً إلى أن الحضور اللافت لفناني حماة في المعرض يسهم بتطوير الحراك التشكيلي في المحافظة.

أما الفنان فايز عبد المولى فأوضح أنه يعتمد في أعماله مواضيع البيئة السورية وشارك بعمل عن التراث الشعبي والبيئة الحموية، متبعاً أسلوب الخط الفاصل بين التجريد والواقع، مبيناً أن هناك تنوعاً بأعمال الفنانين المشاركين من حيث الموضوعات والأساليب والتقنيات المستخدمة.

ورأت رشا جزدان مسؤولة المعارض بفرع الاتحاد أن المعرض هو تكريم وتقدير للجهد والعطاء الذي يقوم به الفنانون المشاركون، لافتة إلى أن الهدف من المعرض ترسيخ الثقافة التي تخص الفن التشكيلي السوري والارتقاء بالذّائقة الفنية البصرية.

وبعد افتتاح المعرض تم تكريم عدد من فناني حماة وهم محمد بسام صباغ، وماجد صابوني، وسهام منصور، وعماد جروا، ومحمود شيخوني، ومصطفى الراشد نجيبة، وبديع عوير، وغسان صباغ، وفايز عبد المولى، وموفق الجمال.

سهاد حسن

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