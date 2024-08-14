المقاومة اللبنانية تستهدف مستوطنة ‏كريات شمونة وموقع الرمثا

بيروت-سانا

أعلنت المقاومة الوطنية اللبنانية أنها استهدفت مستوطنة كريات شمونة شمال فلسطين المحتلة وموقع الرمثا في تلال ‏كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية.

وقالت المقاومة اللبنانية في بيان: “دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، ورداً على ‌‌‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصاً في بلدة العباسية ‏وإصابة المدنيين فيها، قصف مقاتلو ‏المقاومة مستوطنة كريات شمونة “قرية الخالصة” بِصليات من صواريخ الكاتيوشا”.

كما تمكن رجال المقاومة من استهداف موقع الرمثا في تلال ‏كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة ‏الصاروخية، وأوقعوا فيه إصابات مؤكدة وفقاً لبيان ثان للمقاومة.

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