المقاومة اللبنانية تستهدف مستوطنة ‏كريات شمونة وموقع الرمثا

بيروت-سانا
أعلنت المقاومة الوطنية اللبنانية أنها استهدفت مستوطنة كريات شمونة شمال فلسطين المحتلة وموقع الرمثا في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية.
وقالت المقاومة اللبنانية في بيان: “دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، ورداً على اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصاً في بلدة العباسية وإصابة المدنيين فيها، قصف مقاتلو المقاومة مستوطنة كريات شمونة “قرية الخالصة” بِصليات من صواريخ الكاتيوشا”.
كما تمكن رجال المقاومة من استهداف موقع الرمثا في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية، وأوقعوا فيه إصابات مؤكدة وفقاً لبيان ثان للمقاومة.
متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency