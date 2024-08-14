إخماد حريق طال 50 دونماً تضم أشجاراً مثمرة وحراجية في ريف اللاذقية

اللاذقية-سانا

أخمدت منظومة قوى الإطفاء في اللاذقية حريقاً كبيراً اندلع اليوم في أراض زراعية بقرية اسطامو بريف المحافظة.

وأوضح مدير الدفاع المدني في اللاذقية العميد جلال داؤود لمراسل سانا أن آليات إطفاء من الدفاع مدني وفوج الإطفاء ومديرية الحراج ساهمت في عمليات إخماد الحريق الذي امتد على مساحة 50 دونماً من أشجار الزيتون والبرتقال وأشجار حراجية،لافتاً إلى أن سرعة تدخل قوى الإطفاء رغم شدة الرياح حالت دون وصول النيران إلى منازل المواطنين.

وأشار إلى انتهاء عمليات تبريد الحريق والتحقيقات جارية لمعرفة أسبابه.

علاء ابراهيم

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